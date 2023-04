Barbero ‘ginuhit’ mukha ni Vice Ganda sa ulo

Viral ang isang barbero mula sa Talisay, Cebu dahil sa pagguhit niya samukha ni Vice Ganda sa buhok ng isa niyang customer!

Siya si Neshell Yaun Dacalos, isang master barber at hair tattoo artist. Kamakailan lang ay flinex niya ang kanyang obra kung saan ginaya niya ang isang sideview shot ni Vice Ganda bilang regalo sa kaarawan ng host-comedian.

Sabi niya sa kanyang post, “Hello Vice Ganda magandang tanghali po sa inyo. Gumawa ako ng hair portrait para sa inyo as birthday gift kasi malapit na birthday natin. March 31 ang sa inyo, araw ng Biyernes. At sa akin naman ay ngayong Linggo na, March 26. Hehe kahit pang spaghetti lang galing sa inyo ay masaya na ako.”

Makikita sa picture ang sobrang detalyadong paggawa niya rito mula sa buhok, mata, ilong, at labi na may pa-star pa sa gilid.

Bukod dito, nagbahagi rin siya ng audio-clip kung saan maririnig ang greetings sa kanya ni Vice Ganda sa nagdaan niyang birthday.

“Happy happy birthday sayo we love you at ang dasal ko ay Lord..sana ay humaba pa ng humaba ng humaba ng humaba pa ang buhay niya dahil I cannot imagine my life nang wala ka. I will be very sad if di na kita makikita and If you’re not around anymore.” (Moises Caleon)