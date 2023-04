Balik coach si The Jet! Jeff Cariaso uupuan Blackwater Bossing

BABALIK na raw si Jeff Cariaso sa PBA.

Ang The Jet ang kursunadang ipalit ng Blackwater kay dating coach Ariel Vanguardia na nag-exit na no

itong Sabado.

Dalawang taon ding hinawakan ni Vanguardia ang Bossing.

Nakausap na ni owner Dioceldo Sy si Cariaso, hindi pa nga lang naseselyuhan ang kontrata.

“He’s not yet signed,” balita ni Sy. “But verbally, okay na.”

Si Cariaso ang huling coach ng Alaska bago nabili ng Converge ang prangkisa noong nakaraang taon.

Siya pa rin ang humawak sa FiberXers – karamihan sa players ay holdovers mula Aces – pagpasok ng 47th season ng PBA.

Naihatid ni coach Jeff ang Converge sa quarterfinals ng Philippine Cup pero natalo sa TNT.

Pagdating ng Commissioner’s Cup, ipinalit ng FiberXers si Aldin Ayo kay Cariaso.

Plano raw ng Blackwater na bigyan ng three-year contract si Cariaso.

“I think Jeff is a top PBA player who was trained under Tim Cone as a player and assistant coach,” dagdag ni Sy. “That was our basis in hiring Jeff.” (Vladi Eduarte)