Awra at Coco wala raw tampuhan

After sumampa ni Awra sa stage ng ‘Parade of Stars’ sa may Quezon City Memorial Circle para sa kanilang pelikulang ‘Here Comes the Groom’, dumiretso agad siya sa tent ng ‘Apag’ at pinuntahan ang tinuturing niyang kuya na si Coco Martin.

Happy raw si Coco sa mga achievement ni Awra at sinabihan pa siya nito na muli silang magsasama sa isang proyekto.

“Super happy po ako kasi happy siya sa narating ko now and super gandang-ganda siya sa akin. So, sabi niya sobrang nagdalaga na ako and happy ako kasi magwo-work daw ulit kami,” sey ni Awra.

‘FPJ’s Batang Quiapo’ kaya ito?

“Hindi ko po sure, pero ang sabi niya mag-work ulit daw po kami and sabi ko, please kasi miss na miss ko na.

“‘Yung last na nag-work pa kami ay ilang taon lang ako, 15 years old pa lang ako, 19 na ako, 4 years ago ‘yon sa ‘Panday’ at saka ‘FPJ’s Ang Probinsyano’, ang tagal na.”

Dagdag pa ni Awra, gustong-gusto niya ang pamamaraan ng pagdidirek ni Coco na walang script at gusto rin niya ipakita sa kanyang ‘kuya’ ‘yung improvement niya sa pag-arte.

“Gusto ko ipakita kay Kuya Coco ‘yung naging growth and in-improve ko sa acting.”

Nilinaw rin ni Awra na hindi nagtampo sa kanya si Coco.

“Parang wala naman po, hindi naman kami nagkatampuhan ni Kuya Coco. Siguro po ‘yung time nasa awkward stage ako, ‘yun ‘yung in-assume ng tao na nagkatampuhan kami, pero never. Kasi sa tuwing nagkikita kami ni Kuya Coco, same pa rin naman, walang nagbabago.”

Sana nga matuloy ang pagpasok ni Awra sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ dahil walang young gay character sa teleserye na ‘yon at marami pa namang beki sa Quiapo.

Bonggels! (Byx Almacen)