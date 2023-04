Aso keri buhulin ang tenga sa sobrang haba

Pinusuan ng mga netizen ang TikTok video ng isang aso na sa sobrang haba ng mga tenga ay napagtripang ibuhol ng kanyang amo.

Pinost ito ng user na si Fat Ball Ball (@leisu120). Makikita ang kanilang doggy na ‘papillon’, isang uri ng dog-breed kung saan mayroon itong malalaki at malalapad na tenga na tila kahugis ng wings o pakpak.

Makikita sa video na kumakain ang naturang aso at dali-daling binuhol na animo’y buhok ng kanyang amo ang mga tenga nito.

Nakatanggap ito ng humigit-kumulang 29.4 milyong views. Narito naman ang ilang komento ng mga netizen:

Para kay @arcinine4545, ani, “Bro can hear everything hahaha.”

Tila relate naman si @starlight231465, sabi niya, “I feel this everytime my basset drinks or eats she comes back with soaked ears.”

“I think there is an animate series about a dog that uses its ears to fly. Didn’t this remind you of it,” kwelang komento ni @Astro.boy. (Moises Caleon)