Anak ni Solenn mana sa tatay

Habang lumalaki raw ang panganay na anak ni Solenn Heussaff na si Thylane Katana, napapansin niya na nakukuha na ng bata ang funny and strong personality ng kanyang mister na si Nico Bolzico.

Three years old na raw si Thylane at may konting attitude na raw ito na ikinababahala ng slight ni Solenn.

“Thylane has a very strong personality and already now, she’s giving me attitude so I’m a bit scared. Nico is also very chill, but he can be hyper,” sey ni Solenn.

Kuwento pa ni Solenn na si Thylane daw ang unang nagre-react kapag may gustong magpa-selfie sa kanya. Nagso-sorry daw agad si Solenn sa taong napakitaan ng attitude ng anak niya.

“Like if we’re going to the park and someone wanted a photo with me so she’s walking with the dad ahead. She looks back and says, ‘No photos! Mama! Mama!’ I will say, sorry, pasensya na po. I swear she’s really nice!” sey pa niya.

Maayos naman daw na kinakausap ni Solenn ang kanyang anak na hindi ito dapat magalit kapag may taong gustong makipag-picture sa kanya. Laging pinapaalala ni Solenn kay Thylane na good girl ito at mahal siya ng kanyang mommy at daddy. (Ruel Mendoza)