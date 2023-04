Alyssa Valdez dibdiban training para sa SEAG

DETERMINADO ang tinaguriang The Phenom at kakatalaga lamang bilang Philippine National Women’s Volleyball Team captain na si Alyssa Valdez na tuluyang makabalik sa aksiyon sa natitirang dalawang buwan bago sumabak sa nalalapit na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia.

“Grabe (fire) in her determination to be back really soon,” ayon sa post ng mga tagasuporta ng dating Ateneo Blue Eagle habang nakikita ang kanilang idolo na pukpukan ang workout para maakabalik na sa kompetitibong kondisyon.

Halos kaunting oras na lang ang natira para magpahinga at magdiwang ang pitong manlalaro ng Creamline matapos manalo sa 2023 Premier Volleyball League All-Filipino Conference kabilang na si Valdez dahil tinawag sila para sa mas mahirap na gawain sa pagsabak sa SEA Games sa Cambodia sa Mayo.

Si Valdez, na siya ding team captain ng Cool Smashers, ay itinalaga din sa posisyon para maging bahagi ng women’s national indoor volleyball team sa ikalimang sunod na pagkakataon kahit nagpapagaling pa mula sa injury, habang si Finals MVP Jia Morado-De Guzman ay minarkahan ang kanyang pagbabalik sa biennial event.

Unang sabak naman ng three-time PVL MVP na si Tots Carlos sa SEA Games, gayundin ang bagong pinangalanang Best Opposite Spiker na sina Michelle Gumabao, Best Outside Spiker Jema Galanza, Ced Domingo at Kyla Atienza.

Sinabi ni Creamline head coach Sherwin Meneses na ang koponan ay nakatuon na tulungan ang Pilipinas sa Cambodia bilang layunin ng mga Pinay na makuha ang kanilang unang podium finish mula noong 2005.

Tutulungan ni Meneses si national team primary mentor Jorge Souza de Brito simula sa nakatakdang pagsasanay ng koponan sa Japan ngayong Abril.

Ang nasabing mga manlalaro at ang iba pang Cool Smashers ay sinubukang kumatawan sa bansa sa AVC Cup for Women noong Agosto 2022 at tinapos ang torneo na may pinakamahusay na ikaanim na pwesto mula noong 1983.

Isinuot din nila ang pambansang kulay sa kanilang kampanya sa ikaapat na pwesto sa ASEAN Grand Prix isang buwan pagkatapos. (Lito Oredo)