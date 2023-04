Alyssa Mallari, Rhichien Yosores gold sa Kun Bokator Championship

SUMUNGKIT ng dalawang gintong medalya ang national team sa katauhan nina Alyssa Kylie Mallari at Rhichien Yosores sa magkahiwalay na kategorya sa katatapos lang na first Kun Bokator Championship 2023 sa Phnom Penh, Cambodia nitong nagdaang weekend.

Naibulsa ni International Federation of Muaythai Association (IFMA) Youth World Championships double gold medalist Mallari ang titulo sa Bokator Spirit Performance, habang nadale naman ni Yosores ang kampeonato sa Gold Barehand performance.

Ito ang unang pagkakataon na sumabak ang Philippine national squad sa bagong combat sport event na ilalatag ng host country, na isa sa kanilang traditional sports, sa darating na 32nd Southeast Asian Games sa Mayo 5-17 sa capital city.

“Napakagaling ng performance nila, at sa tingin ko eh mas may igagaling pa ang mga itom May time at panahon pa tayo para makapaghanda at makapag-ensayo. Tingin ko malaki ang pag-asa ng bansa na magwagi sa Cambodia,” sambit ni Pilipinas Sambo Fedration, Inc. President at SEA Games Deputy Chef-de-mission Paolo Tancontian. (Gerard Arce)