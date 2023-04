54 salot nadakma sa ‘one time big time’ ops ng CIDG

Umaabot sa 54 katao ang naaresto ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) sa kanilang one-day anti-crime operations sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Sa inilabas na statement kahapon ni CIDG Director Brig. Gen. Romeo Caramat, 43 operasyon ang isinagawa nitong Marso 30 na nagresulta ng pagkakaaresto ng 54 katao at pagkakasamsam ng P57,813 na halaga ng pera.

Ayon pa kay Caramat, 30 wanted persons ang nadakip sa ilalim ng Oplan Pagtugis, kabilang ang isang national level number one most wanted person (MWP), apat na regional most wanted level, dalawang provincial MWP, isang city/municipal MWP, gayundin ang 22 iba pa.

Sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega o kampanya kontra loose firearms, anim na operasyon ang inilunsad ng CIDG na ikinaaresto ng anim na suspek at pagkakakumpiska ng limang iba’t ibang kalibre ng baril, gayundin ang pagsuko ng isang pampasabog.

Habang sa kampanya naman kontra ilegal na sugal, 12 katao ang naaresto sa isinagawang anim na operasyon habang P6,733 halaga ng pera naman ang nasamsam.

Dalawang operasyon naman sa ilalim ng Oplan Megashopper o kampanya kontra smuggling ang isinagawa na ikinaaresto ng dalawang suspek at pagkakasamsam ng P51,080 habang ang panghuli ay nakasakote ng apat katao ang CIDG sa isinagawang operas­yon. (Edwin Balasa)