2 Pinoy film bumida sa Germany

Napasama sa taunang Berlin International Film Festival at European Film Market (EFM) sa Germany ang dalawang Filipino films na obra ng mga mahuhusay na direktor sa bansa.

Kabilang na dito ang ‘Maynila: Sa Mga Kuko ng Liwanag’ ng National Artist for Film na si Lino Brocka na swak sa Retrospective section screening at ang ‘Hito’ ni Stephen Lopez na pasok naman sa Generation 14 plus section screening.

Sabi ni Lopez sa panayam ng ABS-CBN, “Parang surreal kung baga na nandito ako sa Berlin, at the same time, medyo malungkot dahil dito ko pa kailangang ipalabas ang pelikula ko bago sa Pilipinas kasi ginawa ko naman ito para sa mga Pilipino.”

“Natuwa naman ako, kasi iba yung film culture dito sa Berlin. Hindi tulad sa Pilipinas na sa tingin ko konti na lang ang nanonood ng sine. Pero sa tingin ko dahil sa Berlinale, napupuno talaga nila yung sinehan. Marami talagang nanonood dito,” dagdag pa niya. (Moises Caleon)