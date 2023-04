Will Gozum, Quezon Huskers tinambakan Bicol Volcanoes

KUMINANG si Will Gozum upang akbayan ang Quezon Huskers sa 96-74 pagtaob kontra Bicol Volcanoes sa OKBet- 5th MPBL regular season game Sabado ng gabi sa Quezon Convention Center sa Lucena City.

Pinatunayang 2022 NCAA seniors MVP sa paglalaro sa St. Benilde Blazes, umiskor si 6-foot-6 Gozum ng 16 points sahog pa ang 9 rebounds, 2 assists at 1 block para angklahan sa four-game winning streak ng kampo at saluhan sa tuktok ang defending champion Nueva Ecija Rice Vanguards at Muntinlupa Cagers.

Umayuda kay Gozum si Raffy Verano ng 15 markers at 4 boards para sa madaling panalo ng Quezon.

Wagi rin ang Pasig (2-1) kontra Parañaque (1-3), 96-58, at ang Bacolod (1-2) laban sa Bataan (2-1), 73-69. (Elech Dawa)