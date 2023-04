US experts aawatin Marburg virus sa Africa

Magpapadala ng mga eksperto ang US Centers for Disease Control and Prevention sa Africa para tumulong na mapigilan ang pagkalat ng Marburg virus dito.

Nangunguna sa may pinakamataas na kaso ng nasabing virus ang Equatorial Guinea at Tanzania na may biglang paglobo ng Marburg virus.

Idineklara ng Equatorial Guinea, ang karagatang bahagi ng West Africa, ang outbreak noon pang kalagitnaan ng Pebrero.

Ang Marburg virus ay isang uri ng viral fever na maihahalintulad sa ebola dahil may kasama itong patuloy na pagdurugo.

Maaari itong maipasa sa mga tao at hayup sa pamamagitan ng body contact at pananatili sa mga kontaminadong lugar.