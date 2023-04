Sobrang tibay ng relasyon: KimXi unbothered sa mga intriga

Sa kabila ng mga pang-iintriga ng ilan fans sa relasyon nina Xian Lim at Kim Chiu, minsan pang ipinakita ng dalawa na unbothered at unaffected sila sa mga taong pilit na gumagawa ng issue sa maganda nilang relasyon.

Sunod-sunod na pictures ang ipinost ni Xian sa pagpu-food trip nila.

At sa post ni Xian, nagtatanong na agad si Kim ng, “San po yung next date natin???”

In fairness, kilig na kilig naman ang mga fan nila. At may nagsabi na nga na sa first day of the month daw ng birthday ni Kim, may paandar na agad si Xian.

Ibang klaseng boyfriend din si Xian!