Sinibak na BARMM chief, ididiine sa Camp Crame

Ikukulong si dating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) police chief Brig. Gen. John Guyguyon sa Camp Crame sa Quezon City matapos itong kasuhan ng dalawang bilang ng syndicated estafa.

Ipinaliwanag ni Philippine National Police (PNP) chief Maj. Gen. Rodolfo Azurin Jr., na ito ay para na rin sa seguridad ni Guyguyon dahil nananatili itong aktibong miyembro ng PNP.

Inaresto si Guyguyon ng mga ahente ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) matapos isilbi ang dalawang warrant of arrest na inisyu laban dito ng mga korte ng Quezon City sa opisina nito sa Camp SK Pendatun, Parang, Maguindanao del Norte noong Miyerkoles ng gabi. Papalitan siya ni Brig. Gen. Allan Nobleza, ang PNP deputy director for operations.

Walang inirekomendang piyansa ang korte sa isa sa nasabing kaso.

“Guyguyon surrendered upon learning that he has a standing warrant of arrest, but he was not aware that he has a standing warrant that was issued in December. Upon notifying him, sabi niya he will surrender before he proceeds to Manila’,” ani Azurin.

Nauna nang nilinaw ni Guyguyon na wala siyang ninakaw o hinawakan ni kusing sa kinokoletang pera ng isang financing company na kinaladkad ang pangalan niya bilang isa sa mga incorporator nito noong nakatalaga pa siya sa PNP Aviation Security Group.