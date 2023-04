Pinay sales promoter sa Abu Dhabi naging instant milyonaryo

Bagong buhay ang dumating sa babaeng overseas Filipino worker makaraang magwagi ng grand prize sa isang raffle draw.

Siya si Arlene, 40-anyos at nagtatrabaho bilang sales promoter. Humigit-kumulang 12 na taon siyang nagtatrabaho at naninirahan sa Abu Dhabi.

Hanggang sa kamakailan lang ay matagumpay niyang nakuha ang premyo sa Super Saturday Draws ng Mahzooz kung saan nanalo siya ng 10 million dirhams o halos P147 milyon.

Sabi ni Arlene sa isang panayam, “I have not been able to sleep for two days after hearing my husband tell me about the email I got from Mahzooz informing me of my win. I only had Dh 17 in my bank account and my husband went out and deposited an additional Dh20 into my account so that I could purchase the last week’s bottle of water for Dh 35.”

Sa laki ng napanalunan niyang ito ay instant milyonarya na si Arlene. Nagbabalak umano siya at ng kanyang mister na bumili ng lupa at magpagawa ng bahay sa Pilipinas.

Bukod dito, para kay Arlene, ang pera umanong ito ay itinuturing niyang regalo mula sa Poong MayKapal. (Moises Caleon)