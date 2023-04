PhilHealth saklaw sapol ng heat stroke

Kasabay ng pagsisimula ng panahon ng tag-init, pinayuhan ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ang publiko na magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang heat stroke.

“Hindi po biro ang heat stroke dahil maaari po itong magdulot ng permanent damage sa utak at iba pang vital organs tulad ng puso at kidneys, kaya iwasan po sana nating magbababad sa init,” ani PhilHealth acting president at chief executive officer Emmanuel R. Ledesma, Jr.

“Kapag masyadong mainit ang panahon ngayong tag-init, sumilong po muna tayo at iwasan muna natin ang pag-inom ng hot beverages tulad ng kape at tsaa. Ugaliin din po nating uminom ng tubig para hindi tayo madehydrate,” dagdag pa ni Ledesma.

Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, ang heat stroke ay ang pinaka-seryosong sakit na nauugnay sa init at maaaring magdulot ng permanenteng kapansanan o kamatayan kung ang tao ay hindi tumanggap ng emergency treatment. Ang heat stroke ay nangyayari kapag ang temperatura ng katawan ay tumaas sa 41°C o mas mataas at ang katawan ay hindi na lumamig.

Maaaring kabilang sa mga sintomas ang pagkalito, pagbabago ng katayuan sa pag-iisip, at mahinang pagsasalita; pagkawala ng malay; mainit, tuyong balat o labis na pagpapawis; seizures; at napakataas na temperatura ng katawan.

“Those with the highest risk for heat stroke are the elderly, the very young, and people with chronic diseases. Dalhin po agad sa ospital ang sinumang nagpapakita ng sintomas ng heat stroke,” ani Ledesma.

Pinaalalahanan ni Ledesma ang publiko na sinasaklaw ng PhilHealth ang confinement para sa heat stroke, sunstroke, at heat exhaustion sa P6,500, kabilang ang P4,550 para sa hospital fees, at P1,950 para sa professional fees.

“Bilang paunang lunas ay maaari po tayong mag-apply ng basang bimpo o tuwalya sa ulo, leeg, kili-kili at singit. Kung maaari ay bigyan din po ng cold water o ice bath ang pasyente upang mapababa ang kanyang body temperature,” ayon pa kay Ledesma.