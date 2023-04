P4.1 M shabu nasabat sa Laguna

Naaresto ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang isang umano’y ‘high-value’ drug trafficker matapos itong mahulog sa buy-bust operation at masamsaman ng nasa P4.1 milyong halaga ng pinaniniwalaang shabu at iligal na baril sa San Pablo City, Laguna noong Sabado.

Kinilala ang suspek na si Dunhill Almeda na agad dinakma ng mga anti-narcotics agent nang bentahan nito ng P2,000 halaga ng shabu ang isang undercover na pulis sa Barangay San Jose.

Nakumpiska rito ang dalawang sachet at dalawang nakabuhol na plastic na may laman umanong shabu na nasa 600 gramo at nagkakahalaga ng higit P4.1 milyon.

Nakuha rin sa suspek ang isang undocumented cal.38 revolver na may dalawang bala.

Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. (Ronilo Dagos)