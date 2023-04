P10 burger patok sa Baclaran

Kung trip mo rin ang budget-friendly na burger, try mo na ito!

Pumapatok ngayon sa Baclaran ang isang burger na talaga namang presyong pang-masa dahil sa P10 lamang ay may panlaman tiyan ka na.

Pinost ito sa TikTok ng foodie vlogger na si Pinoy Budgetarian (@pinoybudgetarian_on_ig). Ito ay ang ‘Kalye Burger’ ni kuya Joel na matatagpuan sa ilalim ng Baclaran LRT Station.

Sabi niya sa video, mula alas-otso umano ng umaga nagsisimulang pumwesto si kuya Joel hanggang siya’y makaubos. Ang isang dahilan kung bakit mura ang kanyang burger ay upang ma-afford umano ito ng mga tao lalo na ang mga estudyante na madalas tight lang ang baon.

Pangkaraniwang burger lang naman ito, mayroong bun, patty, ketchup, at mayonnaise na swak na sa binayad mo. Sabi nga nila, you get what you pay for.

Makikita rin sa video na maayos at malinis naman ang paghahanda at pagluluto rito ni kuya Joel.

Humakot ito ng higit 500k views. Komento naman ng madlang pipol:

“Daming reklamo nang iba, 10 PESOS lang po yan. 10 pesos!” @baaaacon123

Relate naman si @pretty_rich25, sabi niya, “Naalala ko may ganyan sa amin noon super mura kasi puso ng saging yung patties niya.”

“Kung afford mo naman mahal at di mo bet doon ka sa mamahalin. Pero kung konti lang pera mo at ito lang kaya mo goods na rin,” komento naman ni @melodybash.

Ikaw, kakasa ka bang tikman ang super mura na burger na ito? (Moises Caleon)