Nanay ng Hollywood star, nakakaaliw…Isyu kina Toni-Paul-Vanessa ang gulo

Naku, ang gulo-gulo ng isyung kinakasangkutan nina Direk Paul Soriano, Toni Gonzaga, Vanessa Hudgens at iba pa dahil sa mga pangyayari sa presscon ng huli na ginanap sa Manila House Private Members Club sa BGC (Taguig City) noong Friday.

Ang unang lumabas nga ay ‘nagwala’ raw ang mister ni Toni, pero may denial naman ang isang tauhan niya tungkol sa bagay na ‘yon at sinabing very calm si Direk Paul nang sabihin nito na kailangan nang itigil ang interbyu kay Vanessa dahil may kailangan silang sunding schedule at gahol na sila sa oras.

Hindi rin matapos-tapos ang isyu na kaya pinigilan daw ni Direk Paul ang ibang one-on-one interviews dahil sa interbyu ng kanyang misis kay Vanessa.

Pinalalabas din na natuloy raw ang interbyu ni Toni kay Vanessa kahit mismong staff na ng actrss-TV host ang nagsabing hindi pa talaga naiinterbyu ng actress-TV host ang Hollywood star.

Ang advice nga ng karamihan, dapat na maglabas ng official statement ang taong nag-imbita sa press para sa event na ‘yon ni Vanessa.

Maganda rin daw na magkaroon ng official statement si Direk Paul para maging malinaw ang lahat!

Anyway, sa kabila ng kaguluhang ito, nakakaaliw naman ang nanay ni Vanessa, si Mommy Gina.

Sa video reel kasi na shinare ni TV5 showbiz anchor MJ Marfori ay makikitang may hawak na dalawang pamaypay si Mommy Gina at pinapaypayan niya ang anak habang iniinterbyu.

Nang kumanta si Vanessa ng isang Bisayan rhyme, nakisabay si Mommy Gina sa pagkanta. Nakakaaliw nga.

Sa kaguluhan at issues nga sa event na ‘yon ni Vanessa, aba, nakaka-good vibes ang mga ‘eksenang’ ni Mommy Gina.

She’s so adorable, huh!