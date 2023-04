Naglalakad na hotdog vendor patok sa Makati

Sa mundo ng pagnenegosyo, kanya-kanyang hustle at strategy para kumita. Gaya na lamang ng lalaki na ito na may kakaibang way para magbenta!

Nakita siya ng netizen na si Persephone (@__persephone) sa kahabaan ng kalsada sa Makati. Mapapanood sa ibinahagi niyang video ang isang kelot vendor na nagbebenta ng hotdog sandwich pero ang twist dito ay ikinabit niya mismo ito sa kanyang sarili.

Makikita ang mismong grill, mga tinapay, at sauce sa kanyang harapan. Nakasuot din siya ng apron at itim na long sleeves at pants.

Ani ng uploader sa video, “If you happen to pass by at Makati City Hall Building II. Please consider buying at this walking hotdog vendor.”

Nakatanggap ito ng humigit-kumulang 95.6k views at heartwarming comments mula sa madlang pipol.

Para kay @lkbeauty_skincareshop, “Parang ang hirap niyan bitbit mo yung lutuan, Salute sayo kuya. May God bless you and your business.”

Tila nakilala naman ito ng user na si @sabiniroy, aniya, “Minsan bumili ako dyan sa likod naman ng Main bldg. Di ko maitanong kung paano niya naibabyahe yan.”

“Tapos ang init pa sa katawan niyan tapos mainit pa panahon,” komento naman ni @penmorals3.

Talaga namang saludo sa kasipagan ng vendor na ito. Lahat gagawin para lang kumita! (Moises Caleon)