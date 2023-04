Mga deboto todo bantay sa Semana Santa

Mahigit 200 pulis ang ikakalat sa paligid ng mga simbahan sa Navotas City para masiguro na mababantayan ang mga debotong magsasagawa ng kanilang mga panata ngayong Semana Santa.

Ayon kay Mayor John Rey Tiangco, sinimulang paigtingin ang police vissibility sa lungsod kahapon na Palm Sunday at magtatagal ito hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay sa Abril 9.

Kabilang sa binabantayan ang “Bahay ng Mahal na Senior” sa Barangay , Bangkulasi na dinarayo ng mga deboto sa iba’t-ibang lugar tuwing Holy Week.

“We expect an influx of church goers and the faithful on Maundy Thursday and Good Friday, especially in Barangay Bangkulasi where the Bahay ng Mahal na Señor is situated. Tourists also flock the area to witness devotees practice penitensya,”ani Tiangco.

Para maiwasan ang pagsisikip ng trapiko at aksidente, isasara ang M. Naval Street at North Bay Bouevard mula C4 Road patungong Lapu-Lapu Avenue ng alas-sais ng gabi sa Abril 6 hanggang aklas-siyete ng gabi sa Abril 7. (Orly Barcala)