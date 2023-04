Martin, Morissette sanib-pwersa sa Tate

Ang bongga dahil magsasanib-pwersa pala sa Amerika sina Martin Nievera at Morissette Amon.

May isa silang show sa may San Francisco, California, at meron din on June 3 sa Special Event Center ng Fantasy Springs Resort Casino in Indio, California.

Ang mismong casino raw ang producer ng two shows nina Martin at Morissette at ang kilalang show promoter na si Enteng Perez ang nag-conceptualized no’n.

Marami na nga raw mga taga-California ang excited na mapanood sina Martin at Morissette kaya ngayon pa lang daw ay marami na ang nag-i-inquire para sa tickets.

Samantala, malamang na after daw ng two shows niya with Martin, pupunta naman ng Hawaii si Morissette para sa two shows doon.

Ang isa raw ay sa Honolulu at meron din sa Maui.

So bongga! (Jun Lalin)