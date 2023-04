Kylie agresibo sa halikan kay Gerald

Pigil na pigil ang kilig ni Kylie Padilla sa unang beses nang paghaharap nila ni Gerald Anderson. Kasi nga, super fan daw siya ng love team nina Kim Chiu at Gerald.

“Nanonood talaga ako ng movies nila. But then, noong nagsu-shooting na kami, siyempre I need to be professional, tinanggal ko lahat ‘yon. Trabaho talaga,” sabi ni Kylie.

Si Gerald naman, puring-puri si Kylie, na sabi nga niya, super husay na artista.

“Alam ko na kahit hindi ko pa siya nakakasama, alam ko na magaling siyang aktres. I’m very privilege na na-witness ko ‘yon, nakaeksena ko siya. And she’s very humble. Napakabait. At napaka-cowboy, na sa gano’ng klase ng shoot, kailangan kaya mong mag-adjust, kasi maraming puwedeng mangyari, nasa abroad kami, hindi namin hawak ang lugar. Naging mas madali ang shoot dahil sa kanya,” sabi naman ni Gerald.

Anyway, sa pelikulang ‘Unravel’ ay hindi siyempre nawala ang halikan ng mga bida. ‘Katuwa nga na si Kylie muna ang unang sumagpang sa mga labi ni Gerald, na siyempre ay itinuloy rin ng aktor.

Pero sa eksenang ‘yon, makikita mo ngang tila naging atat na atat si Kylie sa pagsagpang sa mga labi ni Gerald, ha! Kasi nga, sa kuwento ng ‘Unravel’ ay unti-unting nahuhulog ang loob ni Kylie kay Gerald.

Na kung sa simula ay hindi niya ito bet, at pilit na iniiwasan, pero dahil sa pagiging maalaga, at mapilit na samahan siya sa mga lakad niya, ‘yun nga, nabuo ang pag-ibig.

Hindi ko na sasabihin ang ending, pero siguradong masha-shock kayo. (Dondon Sermino)