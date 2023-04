Kahit tulo-laway: Ellen most beautiful pa rin for Derek

‘Ang haba ng hair’, ‘yan ang deskripsyon ngayon kay Ellen Adarna ng netizens dahil sa birthday appreciation message para sa kanya ng mister niyang si Derek Ramsay.

Isang matatawag na bully pero nakaka-aliw at punung-puno ng pag-ibig ang naging laman ng Instagram post ng aktor sa kanyang misis.

Sa halip na magagandang larawan o video ang ibinahagi ni Derek sa pagbati niya kay Ellen, pinagsama-sama niya ang lahat ng pictures ng misis habang natutulog sa iba’t-ibang pagkakataon.

May sa kama, sa sofa, sa loob ng sasakyan, sa massage chair at kung saan-saan pa na nagpapakita ng kawalan ng poise ni Ellen.

Pero ito ang naging basehan ni Derek para ipagmalaki sa buong mundo kung gaano kaganda ang kanyang asawa kahit sa pagtulog at nakanganga pa si Ellen sa ilang pagkakalungayngay ng kanyang ulo.

May isang photo pa na nakatagilid si Ellen at tila tulo-laway pa ito sa unan.

Ani Derek sa kanyang post, “Happy birthday to the most beautiful woman in the world. I love you.”

Siyempre, kinilig naman si Ellen at kunwaring sinita si Derek.

Aniya, “Ur ruining my life!!!” kasunod ang isang laughing face emoji.

Minsan pang ipinagdiinan ni Derek ang pagkahumaling niya sa asawa at sinabing, “I love you.”

Sumasangayon naman ang fans ni Derek na kahit nakanganga sa pagtulog si Ellen, maganda pa rin ito.

May ibang naiiinggit din sa aktres, hindi lang dahil sa kagandahan ni Ellen, kundi maging sa sobrang pagmamahal sa kanya ni Derek.

Geneva dyowa na si Jeffrey?

Umikot ang utak ng netizens sa ginawang announcement ni Geneva Cruz sa kanyang Instagram tungkol sa pagiging umano’y opisyal nang pagiging mag-dyowa nila ni Jeffrey Hidalgo.

Kasabay ng pagsi-celebrate ng kaarawan ni Geneva noong April 2 ang opisyal niyang pagbalandra sa kanilang romantic relationship ni Jeffrey.

Nagposte ng ilang larawan si Geneva sa kanyang IG kung saan makikitang magka-holding hands sila ng singer-actor-director.

At sa TikTok video naman ni Jeffrey, muntik na silang maghalikan nang magtama ang kanilang mga mukha.

Sey ni Geneva sa kumpirmasyon ng kanilang pagmamahalan ni Jeffrey, “It’s official #GenFrey @genevacruzofficial.”

Magbubunyi na sana ang followers ni Geneva, pero binawian sila ng kasiyahan nang maalala nilang ‘April Fools’ pala.

Ibig sabihin, pinasakay lang at biniro lang ni Geneva ang netizens maging ang kanyang mga kabigang sina Lani Misalucha, Giselle Sanchez at iba.

Pero hindi lahat ay naniniwala, may pakiramdam ang mga itong idinaan lang sa ‘fools day’ ang post pero posibleng mag-dyowa na raw talaga sina Geneva at Jeffrey.

Kim nagpapadyak sa tuwa dahil kay Regine

Naging emosyonal si Kim Molina sa sorpresang nakita niya sa nakaraang run ng nilalabasan niyang musical play na ‘ZsaZsa Zaturnnah: The Musical… ‘Yun Lang!’.

Ang rason, nasa audience lang naman ang kanyang idol na si Regine Velasquez-Alcasid na nanood ng kanyang performance.

Naka-upload sa Twitter ang lahat ng mga kaganapan sa play. Makikitang halos magpapadyak sa tuwa ang singer-comedienne matapos ang palabas nang makita niya si Regine sa audience.

Pagkapasok sa backstage, agad na lumabas si Kim at pinuntahan si Regine para batiin. Umakyat naman sa stage ang Asia’s Songbird at nagpa-photo opt sa buong cast.

Lahat ng emosyon na nararamdaman ni Kim sa hindi makapaniwalang presensya ni Regine ay dinala niya sa kanyang tweet.

Napa-“Thank You Lord” pa ito na akala mo tumama sa lotto o nanalo ng award.

Well, hindi naman kataka-taka ang ganitong reaksyon ni Kim. May isang event din kasi na nagkita ang dalawa, lumapit sa table ang comedienne at niyakap ng todo si Regine.