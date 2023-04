Kahit sinasabing siya hahawak sa new ‘Eat Bulaga’…Direk Louie quiet pa

Sa Zoom presscon ng Vivamax movie na ‘Paupahan na pinagbibidahan nina Robb Guinto, Tiffany Grey, at Jiad Arroyo, panay ang biro namin sa direktor nilang si Louie Ignacio na may ‘bubulaga’ itong sorpresa sa lahat habang nag-i-‘eat’ kami.

Pero natatawa lang si Direk Louie at sumesenyas na ‘quiet’.

Siyempre, ang tsikang siya ang magiging direktor ng new ‘Eat Bulaga’ na magkakaroon nga raw ng malaking pagbabago simula sa April 15 ang tinutukoy namin.

Pero kahit sa ibang mga tsikahan namin ay ayaw magsalita ni Direk Louie tungkol sa ‘Eat Bulaga’.

Isang insider naman ng TAPE, Inc. Ang nagkuwentong may inquiry talaga kay Direk Louie, pero hindi pa raw nagkakaroon ng meeting witb the direktor ang kanilang mga ‘boss’.

Sabi naman ng isang tinanong namin, ipinarating din daw ni Direk Louie sa mga taga-TAPE, Inc. Na may daily show siya at may iba pa ring ginagawa.

So, si Direk Louie nga kaya ang magiging direktor ng new ‘Eat Bulaga’?

Hintayin na lang natin ang official announcement ng mga taga-TAPE, Inc. Tungkol sa mga pagbabagong magaganap sa kanilang noontime show na umeere sa GMA-7.

‘Yun na! (Jun Lalin)