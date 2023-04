Jojo Lastimosa, TNT palaban kontra Ginebra sa Finals

Para kay coach Jojo Lastimosa, siya ang underdog laban kay coach Tim Cone at dehado rin ang kanyang TNT sa Ginebra.

Defending champions ang Gin Kings, susubukan ng Tropang Giga na agawin ang korona ng PBA Governors Cup sa best-of-seven series na sisiklab sa April 9 sa Smart Araneta Coliseum.

Si Cone pa ang winningest coach sa liga, kabilang sa 25 championship rings ang grand slam sa Alaska noong 1996.

Si Jolas ang isa sa kamador ng Milkmen noon ni Cone, kasama sina Bong Hawkins, Johnny Abarrientos, Jeffrey Cariaso.

Katunayan, sa ilalim ni Cone nakuha ni Lastimosa ang siyam sa kanyang 10 titulo.

”He’s been there, he’s done that,” wika ni Jolas. “Everyone is rallying for them and everybody is expecting Ginebra will win this championship anyway. We are only here probably to spoil the party and hopefully, we can come up with a good game.”

Dehado pero siniguro ni Lastimosa na magbibigay ng magandang laban ang Tropang Giga sa pangunguna nina Rondae Hollis-Jefferson, Mikey Williams, RR Pogoy, Calvin Oftana, Jayson Castro.

“Going to the series, I like my chances. Our players are playing well,” dagdag ng TNT coach. “We need to play defense and offense in this championship series. I think our guys are going to be ready.” (Vladi Eduarte)