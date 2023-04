Jimmy Butler, Miami Heat sinilaban Dallas Mavericks

Ginawang sangkalan ng Miami ang 129-122 win laban sa Dallas para putulin ang three-game losing streak sa NBA game Sabado ng gabi.

Higit sa lahat, hinigpitan ng Heat ang kapit sa No. 7 sa East at halos sigurado nang makakahirit ng puwesto sa play-in tournament.

Dalawa’t kalahating laro na ang Miami (41-37) sa unahan ng No. 8 Atlanta (38-39) at No. 9 Toronto (38-39). Isa’t kalahating laro sa unahan ng Heat ang Brooklyn (42-35).

Namuno sa atake ng Miami ang 35 points, 12 assists ni Jimmy Butler, may 20 points si Cody Zeller.

May tig-18 markers pa sina Kevin Love at Max Struss, 15 kay Tyler Herro.

Hindi umubra ang 42 points, 10 rebounds at 8 assists ni Luka Doncic sa Mavericks. Umayuda ng 31 points si Tim Hardaway Jr., 23 points, 8 assists kay Kyrie Irving.

Nagkukumahog ang Dallas (37-41) na humabol sa playoffs via play-in. Kaya lang, isang laro sila sa likod ng Oklahoma City (38-40) na No. 10 sa West – ang huling slot sa play-in.

Nagbalasa ng starting lineup si Heat coach Erik Spoelstra.

Wala si center Bam Adebayo (right hip contusion) kaya pinag-start si Zeller. Binigay kay Strus ang forward starting spot na dating kay Love. (Vladi Eduarte)