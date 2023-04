Jheck Dionela nagtampisaw sa Bantayan island ng Cebu

MAAGA ang naging pagre-relax at pagbabakasyon ni Premier Volleyball League star Angelique Beatrice ‘Jheck’ Dionela ng Cignal nang samantalahin ang pagkakataon na makapamasyal at makalubog sa dagat sa dinarayong Bantayan Island sa Cebu.

Hindi nakatiis magtampisaw sa malinaw ng tubig ang 32-anyos, kaakit-akit na dalagang balibolista na produkto ng University of Perpetual Help Lady Altas star at kinikilalang Iron Lady ng volleyball base sa kanyang social media post Linggo.

Suot ang two piece, binalandra ng mahusay na libero ng HD Spikers ang kanyang maputi, makinis at makurbang katawan habang nasa kalagitnaan ng halos kasimputi niyang buhanginan.

Si Dionela ang pinakamaliit na player sa women’s volleyball sa bansa sa taas na 4’11”. Pero siya ang may-ari ng pinakamatagal na player na naglaro lang sa isang koponan (Cignal) sa nakalipas na siyam na taon mula sa Philippine Super lIga pa-PVL. (Lito Oredo)