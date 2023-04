Jau Umandal MVP ng ST Open Conference

TINANGHAL na Most Valuable Player ng 6th Spikers’ Turf 2023 Open Conference si Jau Umandal ng pumangalawang AMC-Cotabato sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila noong Biyernes ng gabi.

Ang 25-anyos na dating pambato ng University of Santo Tomas ang pangalawang kamador ng torneo sa pagtatapos ng semifinals nang magtala ng kabuuang 236 puntos sa 203 atttacks, 22 blocks, at 11 aces.

Nasa top five siya sa lahat ng scoring categories. Pumangatlo sa spiking department (45.82-percent), pang-apat sa blocking (0.47 per set), at pang-apat din sa serving (0.23 per set).

Ginawad ang Best Outside Hitters kina Jade Disquitado ng champion Cignal at Wendel Miguel ng pumang-apat na Iloilo habang nakuha ni HD Spiker Ysay Marasigan ang Best Opposite Spiker award.

Si Disquitado, ang top scorer ng Open Conference sa 293 puntos sa 270 atake, 12 butata at 11 alas habang pang-10 sa scoring si Miguel na may 122 na binuo ng 109 atake, 9 blk. at 4 ace .

Sina JP Bugaoan ng Cignal at Mfena Gwaza ng D’Navigators ang nag-uwi ng Best Middle Blockers habang sina Manuel Sumanguid III (Cignal) at JM Apolinario (Iloilo) ang Best Libero at Best Setter.

Kay Marck Espejo ng Cignal din pinagkaloob ang Finals MVP sa pagdomina ng HD Spikers sa indibidwal na karangalan. Pang-apat na ng team ang titulo sa liga. (Lito Oredo)