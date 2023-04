Janine Pontejos, Gilas 3 trios sinibak na ng Kiwis

SINANDALAN ng national women’s 3×3 basketball team si Janine Pentejos para matakasan ang Iran, 16-14, at pumasok sa quarters ng 6th FIBA 3X3 Asia Cup noong Sabado sa OCBC Center sa Singapore.

Nanguna si Pontejos sa Pinay squad sa mahalagang anim na puntos, habang lima ang binakas ni Khate Castillo. Pambawi ito ng Nationals sa 19-10 yuko sa China sa unang laro para tumapos g 1-1 sa Pool A prelims.

Pero sa Last 8, dehins umubra ang PH kontra New Zealand Linggo, 17-10, para mamaalam na rin sa limang araw na torneo na sinimulan noong Marso 29 at nakatakdang matapos kagabi.

Dinuplika ng Gilas ‘Pinas women ang pangwalong tinapos din sa Changsha, China noong 2019 makaraang ‘di lumahok sa panlimang edisyon noong 2022. (Lito Oredo)