ICC, Digong showdown niluluto ng Senado

Inaayos na ng Senate committee on justice and human rights ang listahan ng mga resource person sa ikinakasang hearing sa resolusyon na nagtatanggol kay da­ting Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte kaugnay ng gagawing imbestigasyon ng International Criminal Court (ICC) sa war on drugs ng dating administrasyon.

Ayon kay Senador Francis Tolentino, chairman ng komite, kasama sa kanilang iimbitahang dumalo sa hybrid hearing ay si ICC prosecutor Karim Khan at dating prosecutor Fatou Bensouda na ngayon ay ambassador ng Gambia sa United Kingdom.

“Mayroon na hong preliminaries. We’re in touch with some counterparts in the Netherlands. May mga pangalan na ho,” pag­lalahad ni Tolentino sa interview ng DZBB nitong Linggo.

Nang tanungin kung padadaluhin din si dating Pangulong Duterte, sinabi ni Tolentino na maaari namang online rin ang pagdalo ng dating pangulo.

“Kung sakaling umabot sa ganon, baka virtual na lang po iyon,” ayon sa senador.

Wala pang maitakdang petsa ang komite dahil inaayos pa ang availability ng mga iimbitahang resource person.