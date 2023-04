Fifth ina-unfollow mga kakilalang namba-bash kay Alex

Ngayong 2023, 10 years na ang friendship nina Alex Gonzaga at Fifth Solomon na nagsimula sa ‘Pinoy Big Brother All In’.

Parang magkapatid na nga raw sila at hindi lang basta magkaibigan kaya kung nagkakaroon sila ng problema ay mabilis nila itong naaayos.

“Parang magkapatid na kami ni Alex, so parang automatic kami na nagkakaayos agad. So, minsan napapagalitan ko siya sa shoot pero alam na niya professional lang,” sey ni Direk Fifth sa kanyang solo interview sa press preview ng ‘Single Bells’.

Bilang ‘magkapatid’ ay protective si Fifth kay Alex kaya kapag naba-bash ito ay naiinis siya at hindi niya mapigilang mag-tweet para magparinig sa mga basher.

“Ako, naiinis ako kasi protective ako kay Alex. Kasi parang magkapatid na ang turingan namin. Eh, ‘pag family very protective ako, so minsan napapa-tweet, nagpaparinig din ako (sa mga basher).”

Same lang naman daw ang inis niya sa mga namba-bash kay Alex, na mga kakilala nila na mula sa mundo ng showbiz at sa mga hindi nila personal na kilala.

Pero, kinakausap ba niya ang mga kakilala niyang bashers ni Alex?

“Ina-unfollow ko na lang, ‘di na ngayon uso ‘yung usap,” sagot ni Direk Fifth.

Anyway, Sso eto nga ang ‘Single Bells’, ang ikatlong pelikula na magkasama sila ni Alex bilang direktor at artista after ‘Nakalimutan Ko Nang Kalimutan Ka’ at ‘The Exorsis’.

Kahit third movie na nila ito ay mahirap pa rin daw na i-direk ang isang kaibigan. Pero ang maganda raw sa pagkakaibigan nila ni Alex ay very straightforward sila sa isa’t isa kaya mas napapabilis ang trabaho nila.

“Mahirap din kasi, siyempre pamilya kayo. Minsan hindi nawawala ‘yung parang mga biruan ninyo. With Alex naman, very transparent naman kami, mas straightforward kami magsalita sa isa‘t-isa, so mas madali.

“Nakakatulong na gano’n ‘yung relationship namin, na very straightforward kami towards each other, mas nagiging mabilis ang proseso ng directing, ng shooting.”

Kasama rin sa ‘Single Bells’ sina Angeline Quinto at Aljur Abrenica at mapapanood na sa mga sinehan simula Abril 8 bilang bahagi ng first Summer Metro Manila Film Festival.

Bonggels!