Enrile binoldyak pakulo ni Diokno! ‘Tapyas sahod sa mga sundalo, pulis delikado’

Pinayuhan ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na mag-ingat sa plano na kaltasan ng sahod ang mga sundalo at pulis at iba pang uniformed personnel para sa kanilang pensyon.

Sa kanyang lingguhang programa sa telebisyon, sinabi ni Enrile na dapat pag-aralang mabuti ang plano dahil baka magdulot ito ng problema sa gobyerno.

Kung sakaling hihingan siya ng opinyon ng pangulo, sinabi ng dating pinuno ng Department of National Defense na papayuhan niya ito na mag-ingat.

“Kung tatanungin sa akin ng presidente ‘yan I will tell him to be very careful,” ayon sa opisyal

Maging si Finance Secretary Benjamin Diokno ay pinayuhan ng abogado ng pangulo na magda­han-dahan sa plano.

“Kung ako si Secretary Diokno ay dahan-dahan ako diyan. That is very explosive,” dagdag ni Enrile.

Ipinaliwanag ni Enrile na buhay ng mga sundalo at pulis ang itinataya nila para protektahan ang bansa pagkatapos ay ikakaltas sa kanilang sahod ang magiging pensyon pagkatapos ng kanilang serbisyo sa gobyerno na aniya ay tila hindi tama.

Ang dapat gawin aniya ng gobyerno ay ipairal ang mga batas para lumaki ang kita ng gobyerno sa halip na ang mga sundalo at pulis ang pahirapan para sa kanilang pensiyon.

Nagbabala si Enrile na baka hindi maging maganda ang ibubunga ng plano ng gobyerno at baka mauwi ito sa hindi magandang sitwasyon gaya ng nangyari sa ibang bansa.

“Ang mga pobreng sundalo na naghihirap para mabuhay ang negosyo nila ay walang pensyon, baka bibitayin kayong lahat sa bandang huli. Darating ang araw, nangyari na ito sa ibang bansa, baka magkaroon din tayo ng guilotine dito sa Pilipinas,” dagdag ni Enrile. (Aileen Taliping)