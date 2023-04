Empleyado tinangkang itumba kasama sa trabaho, kalaboso

SWAK sa kulungan ang isang empleyado ng local government unit (LGU) nang barilin at tangkain umano nitong iligpit ang kanyang kasama sa trabaho sa bayan ng Tuao, Cagayan noong Biyernes.

Kinilala ni Tuao Police Station (TPS) commander P/Maj. Jhun-Jhun Balisi ang biktima na si Andrew Matammu, 48, isang casual employee at residente ng Barangay Alabug, ng nasabing bayan.

Samantala, isang regular employee naman ang suspek na si Raffy Parales, 31, ng Barangay Bicok na nasakote ng pulisya habang hinahanap pa ang kasama nito sa krimen.

Sa inisyal na report ng TPS, abala ang biktima sa aktibidad nila sa isang gymnasium sa Barangay Fugu nang dumating sina Pareles, nilapitan nito ang una at binaril ito sa dibdib at tiyan gamit ang cal.45 pistol bandang alas 10:03 ng umaga nitong Biyernes.

Agad na nadala sa ospital ang biktima at nakaligtas sa insidente habang nadakip naman sa follow-up operation ang suspek. Ayon kay Balisi, isinuko ng suspek ang isang sling bag na may lamang cal.45 pistol na may 14 bala na pinaniniwalaang ginamit nito sa krimen.

May kinalaman umano sa trabaho ang motibo ng bigong pamamaslang ng suspek sa biktima. (Allan Bergonia)