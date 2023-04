Dominic inalala si Rico

Nag-throwback ang aktor na si Dominic Ochoa sa mga magagandang memories nila ng yumaong kaibigan na si Rico Yan noong nakaraang 21st death anniversary nito last March 29.

Biyernes Santo ng 2002 nang biglang pumanaw si Rico habang nagbabakasyon ito sa Dos Palmas Resort in Puerto Princesa, Palawan dahil sa cardiac arrest due to acute hemorrhagic pancreatitis. He was 27 years old.

Sinamahan ng ‘Abot Kamay na Pangarap’ actor ang pamilya ni Rico nang bumisita ang mga ito sa puntod ng yumaong aktor sa Manila Memorial Park in Sucat, Parañaque City. Kung nabubuhay daw si Rico, malamang na isa ito sa in-demand pa rin na leading men sa TV at pelikula.

May kuha si Dominic sa tarpaulin na may image ni Rico at nagkuwento ng unforgettable adventures nila ng yumaong aktor na naging business partner din niya. (Ruel Mendoza)