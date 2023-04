Daniel, Kathryn pinarangalan

Humamig ng 29 parangal ang mga palabas at personalidad ng ABS-CBN sa 4th Village Pipol Choice Awards kamakailan.

Five awards ang napanalunan ng comeback movie ng Star Cinema na ‘An Inconvenient Love’ nina Donny Pangilinan at Belle Mariano, tulad ng Movie of the Year, Movie Actor of the Year, Movie Actress of the Year, Supporting Movie Actor of the Year, Movie Director of the Year.

Wagi rin ang DonBelle at fans nila ng Love Team of the Year, at Fandom of the Year. Si Belle rin ang nagwagi ng Headliner of the Year.

Ang ’2 Good 2 Be True’ stars na sina Daniel Padilla at Kathyrn Bernardo ang nanalong TV Series of the Year, TV Actor of the Year, TV Actress of the Year.

Host of the Year naman si Vice Ganda para sa ‘It’s Showtime’.

Wagi rin sina Karen Davila, MJ Felipe, Anji Salvacion, KD Estrada, Kaori Oinuma, BGYO, Sharlene San Pedro, Lapillus, Karen Bordador, at Francine Diaz.

Winner din ang ‘Flower of Evil’, pati ang ‘Amakabogera’ ni Maymay Entrata.

Ang VPCA na inorganisa ng Village Pipol Magazine, ay naglalayong kilalanin ang pinakamahuhusay mula sa mga industriya ng paglalakbay, pamumuhay, teknolohiya, negosyo, at entertainment. (Dondon Sermino)