Charter Change at ang panahon ng pagninilay-nilay

Ngayong panahon ng Kwaresma, nawa’y gamitin natin ito upang makapag-isip at makapagnilay-nilay sa mga bagay-bagay para sa ating mga sarili, pamilya, kaibigan at sa ating bayan.

Nitong mga nagdaang linggo, maraming isyu ang pinag-uusapan, at isa na nga rito ay ang usapin tungkol sa Charter Change o constitutional reform. Mainit ang usaping ito sa amin sa Kongreso.

Isa itong mainit na usapin na nangangailangan ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Dahil ang ilan, inaakala pa din na itong Charter Change na aming minumungkahi ay may nakapaloob na political revisions. Mali po, ang tanging hangarin namin ay economic provisions lamang.

Ang inyo pong lingkod, at sana maging ang aking mga kasamahan sa dalawang kapulungan ng Kongreso ay sasamantalahin ang pagkakataong ito, ang panahon ng Kwaresma, para makapag-isip at madesisyunan nang tama itong isyu ng Charter Change, sa pamamaraang Con-Con (Constitutional Convention) o Con-Ass (Constituent Assembly).

Importante po na makapagsimula na kaming mga mambabatas sa constitutional reform at masolusyunan kung ano ang dapat gawin sa mga economic provisions na nakapaloob sa ating 36-year-old Charter na matagal na pong nagiging balakid sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan.

Ang mga sinaunang probisyon na ito ang hadlang kaya hindi natin makamit ang inaasam nating pagbuhos ng mga FDI (foreign direct investments) sa ating bansa kahit na ang Pilipinas ay tinaguriang isa sa pinakamabilis umunlad na ekonomiya sa rehiyon.

Wala po tayong maaasahang pagtaas sa FDI inflows kung hindi muna maaayos ang Konstitusyon. Base sa huling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), mula sa FDI inflow noong 2021 na $11.98 bilyon ay naging $9.2B lamang nitong 2022.

Ito po ay sa kabila ng katotohanan na noong nakaraang taon ay naging overperformer ang Pilipinas sa kabila ng pandemya. Overperformer tayo pero hindi naman nakapasok ang mga FDIs dahil nga sa mga probisyon ng Konstitusyon na inaayawan ng mga dayuhang mamumuhunan.

Kahit po anong pagusumikap ng pamahalaan na maiayos ang ekonomiya, wala tayong maaasahang FDI rush gaya ng tinatamasa ng mga kapitbahay nating bansa dahil masyadong mahigpit ang ating Konstitusyon sa isyu ng foreign ownership ng mga negosyo dito sa Pilipinas. Ito po ang dahilan kaya talaga isinusulong natin ang pag-amiyenda – ang Charter Change.

Sa ilalim ng Konstitusyon, nakasaad ang 60-40 sa pagmamay-ari, kung saan 60% para sa Filipinong may-ari ng negosyo at 40% lamang ang sa dayuhang mamumuhunan. Ito po talaga ang inaayawan ng mga investors. Eh sino ba naman ang negosyante na papayag maglagak ng malaking puhunan sa ating bansa kung wala naman silang kontrol sa negosyo na gusto nilang pasukin?

Habang nananatili ang cap na ito, wala tayong maaasahan. Anumang galing manligaw ni Pangulong Marcos para hikayatin ang mga dayuhang mamumuhunan, habang nananatili ang 60-40 na ito, hindi tayo pipiliin ng international investors.

Kahit magagaling nating economic managers ay mukhang aminadong wala tayong natatanaw na pagbabago sa FDI downtrend sa hinaharap kaya ang target na $12.5B sa 2023 ay ginawa na lamang $11B.

Kahit po andiyan ang Corporate Recovery and Incentives for Enterprises Act (CREATE) at ang amendatory laws sa Public Service Act (PSA), Foreign Investments Act (FIA) at Retail Trade Liberalization Act (RTLA) ay hindi pa rin makakamit ang pagbuhos ng FDIs dahil nga merong umiiral na 40% cap on foreign ownership sa mga negosyong ilalatag ng investors.

Sabi ng mga kontra sa Charter Change, hindi daw kailangang baguhin ang Konstitusyon kung economic provision din lamang ang pakay dahil sa CREATE at ang 3 pang batas na dati naming isinulong sa ilalim ng Duterte administration. Nakakalungkot man pong aminin ay hindi pa rin sasapat ang mga investor-friendly na mga batas na ito habang umiiral ang 40% cap sa pagnenegosyo ng mga dayuhan sa bansa.

Sya nga po pala, isa po ang inyong lingkod sa mga may akda ng apat na batas na ito.

Sa mga nagtatanong kung bakit naman natin pinu-push ang FDIs, ito po ay sa dahilang magbibigay ito ng ayuda sa lahat. Kapag maraming FDIs, mas sisigla ang ekonomiya, mas maraming malilikhang trabaho, at mas magiging maganda ang kabuhayan nating mga Pilipino dito sa bansa.

Sa ngayon po, kailangan po talagang makalikha tayo ng mas maraming trabaho. Sabi nga ng World Bank, 6.5 milyong Pinoy ang nawalan ng trabaho sa nagdaang halos tatlong taon ng pandemya.

Bagama’t bumabalik na ang mga trabahong nawala, marami ang hindi makasabay dahil sa nagsulputang pagbabago. Sabi ng WB report, ang wholesale, retail at services industries ang lumakas. Sa second quarter ng 2022, ang wage employment ay bumaba at tumaas ang bilang ng unpaid family workers at self-employed.

Isa po ito sa mga dahilan kaya kailangan talaga na bumuhos ang FDIs dahil ito ang makakalikha ng maraming trabaho para sa mga kababayan natin. At para magkaroon ng maraming FDIs, balik na naman tayo sa pangangailangang baguhin ang mga restrictive economic provision ng Konstitusyon.

Ngayon, pag-usapan naman natin kung ConCon ba talaga o Con-Ass. Dito na po pumapasok ang pangangailangan para magkausap talaga kami ng ating mga senador para matalakay ang RBH 6 (Resolution of Both Houses No. 6) na naglalayong ibasura ang mga restrictive economic provisions ng Konstitusyon at HB 7325 na siyang nagsusulong ng reporma sa Konstitutusyon sa pamamagitan ng Con-Con.

Si House Speaker Martin Romualdez naman po ay bukas ang kaisipan sa pagkokonsidera ng anumang mungkahi ng Senado kung paano aamiyendahan ang Konstitusyon kaya harinawang sa loob ng anim na linggong congressional break ay makapag-isip ang lahat para magkaroon ng common ground sa isinusulong na reporma.

Sa aking palagay, hindi tayo dapat mabalaho sa usapin kung gusto ba ng mga senador na Con-Con or Con-Ass. Sa halip, mas importante “to keep the ball rolling” ika nga, para mapalitan na ang mga ‘anachronistic’ na economic provisions ng Konstitusyon at maumpisahan ito sa taong kasalukuyan.

Noong March 20 ay naka-set na po ang pakikipag-usap ng mga kongresista sa Senate committee on constitutional amendments and revision of codes na pinamumunuan ni Sen. Robin Padilla para talakayin ang RHB 6 at HB 7325 pero pinigil ito ni Senate President Migz Zubiri.

Sana ay maituloy ang pulong o hearing ngayong nakabakasyon ang Kongreso upang maipakita natin sa ating mga kababayan ang kaseryosohan ng pangangailangan sa Charter Change. Binigyan na ng go signal ng liderato ng Kongreso ang mga mambabatas na dumalo sa Senate hearing kung magpapatawag ang mga senador habang nasa congressional break.

Nais ni Senate President na maging closed door ang talakayan pero tayo ay naniniwala na mas maigeng open session ito para magkaroon ng full transparency. Pag closed door po ay parang may sikreto pa na lalo lamang paghihinalaan ng publiko. Mas mainam na nakikita ng publiko bawat pinagdadaanan nitong pag-amiyenda sa Konstitusyon dahil ito naman ay para sa ating lahat, para sa buong bansa.

Kaya po isa sa aking dalangin, na sana amin ng samantalahin ang pagkakataong ito para pag-isipan ng mabuti kung ano ang nararapat para matuloy na ang Charter Change. Makapagbigay na ng tama at sapat na impormasyon sa lahat para lubos ng maintindihan at matanggap ng ating mga kababayan ang Charter Change.

Munting paalala naman po ngayong Semana Santa, mag-ingat po tayo sa pagbibiyahe pauwi sa mga probinsya at sa pagbalik sa Maynila o sa ating mga bahay. Samantalahin nating lahat ang pagkakataong magnilay-nilay para sa sarili at para sa bansa. Mas ilapit pa ang ating mga sarili sa pamilya at sa Panginoong Diyos.