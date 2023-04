Bagyo, buhawi sa Amerika, 26 tsugi

Abot sa 26 katao ang nasawi matapos na salantain ng bagyo at buhawi ang anim na estado sa southern at midwest ng Amerika simula noong Biyernes at Sabado.

Nagmula ang mga biktima sa magkakahiwalay na lugar sa Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Mississippi at Tennessee.

Samantala, higit kalahating milyong residente naman ang nakakaranas ng power outage sa Pennsylvania, Ohio, Virginia, West Virginia at Tennessee dahil sa kalamidad.

Sa ulat, nadaganan ng mga gumuho nilang bahay at iba pang istraktura tulad ng gusali at sinehan ang ilan sa mga biktima nang hagupitin ng malakas na ulan, hangin at buhawi ang kanilang lugar simula noong Biyernes ng gabi hanggang nitong Sabado.

Ilan sa naabing mga lugar ang nagdeklara ng state of emergency dahil sa grabeng pinsala na idinulot ng kalamidad.