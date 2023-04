Andi pinagkamalang si Jaclyn

Sa naging photo shoot ni Andi Eigenmann kunsaan ay ngayon na lang siya halos nagpaka-glamorosa from her island life, proud ang aktres sa photo niya na kitang-kita ang kanyang tattoo.

Sa right arm tattoo raw kasi niya, ang meaning no’n ay ‘bumangon muli’.

Pinagawa raw niya ang tattoo niyang ‘yun noong lowest point of her life at akala niya ay hindi na siya makakabangon pa.

Siyempre, seeing Andi now, isa siya sa hinahangaan with her choices to ‘semi leave’ showbiz and focus on her family.

Samantala, si Direk Gina Alajar naman, tinag pa ang ina ni Andi na si Jaclyn Jose dahil nang makita raw niya ang photos, akala raw niya ay ang premyadong aktres ‘yon.

Aniya, “Before reading the caption, I thought, it is the photo of your Nanay… beautiful, just beautiful.”

Like Andi, sobrang ganda rin naman kasi ni Jane (tawag kay Jaclyn)! (Rose Garcia)