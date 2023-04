Alden sa abroad magse-Semana Santa

Ngayong Semana Santa, nakahanda na ang ilang celebrities sa kanilang bakasyon. Tatlong taong din kasing nag-Holy Week na may pandemya at ngayong taon lang naging maluwag ang pagbiyahe abroad at sa ilang probinsya ng Pilipinas.

Sa ibang bansa ang bakasyon ni Alden Richards para mag-recharge dahil for the last three months, ang kanyang tinayong business ang inasikaso niya. Hindi binanggit ni Alden kunsaan ang lipad niya.

Si Yasmien Kurdi naman ay feel ang mag-ski kasama ang mister niya kaya sa Hokkaido, Japan ang punta nila. Pupuntahan nila ang Niseko kunsaan may bonggang ski resort.

Sa farm naman sa Zambales ang punta ng pamilya ni Nadine Samonte. Tahimik daw doon at malaki ang space kunsaan nakikipaglaro ang mga anak niya sa ilang farm animals.

Sa beach naman ang punta ni Rhian Ramos kasama ang kanyang friends na tulad niya ay mga adik sa dagat, araw at buhangin.

Team Bahay si Andrea Torres. Kasama niya ang kanyang pamilya na magsisimba at mag-bonding ngayong Holy Week.

Ang bumisita sa kani-kanilang pamilya dito sa Pilipinas ang gagawin ng mag-asawang Megan Young at Mikael Daez.

Si Herlene ‘Hipon Girl’ Budol naman ay walang nagawang plano ngayong Holy Week. Sa bahay na lang daw sila at magpapalagay siya ng inflatable pool para may instant pool party sila. (Ruel Mendoza)