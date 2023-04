AKO Bicol itotodo paghahatid serbisyo

Pag-iibayuhin pa ng AKO Bicol Party-list ang pagseserbisyo nito sa mga Bicolano sa buong bansa.

Ito ang pangako ni AKO Bicol party-list representative Elizaldy Co matapos pumasok ang kanyang grupo sa Top 4 bilang Top Performing Party-list sa latest survey na isinagawa ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD Inc.).

Ayon kay Cong. Co, “mas lalo pa po naming pag-iibayuhin ang pagseserbisyo sa mga Bicolano, saan mang dako sila ng bansa o mundo”.

Nabatid na pang-apat ang AKO Bicol sa nasabing survey na nakakuha ng 85.1% na marka.

Nanguna ang Tingog Party-list sa survey na nakakuha ng 93.5% mula sa 10,000 katao na sinurvey sa buong bansa.

“It is now a challenge for all us na mga party-list to strive harder para walang maiwan na kababayan natin when it comes to public service at pagbibigay-ayuda sa mga nangangailangan,” ani Cong. Co.

“Ito naman kasi ang tema ng Congress ngayon, na gusto ni House Speaker Martin Romualdez na ipatupad para walang maiwan na Pilipino sa pag-ahon ng bansa sa kahirapan,” dagdag ng AKO Bicol solon.

Si Co ay chairman din ng House Committee on Appropriations.