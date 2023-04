22-anyos college student bongga sa pangkikay negosyo

Kung hilig mo rin ang mga pang-kikay na accessories, for sure maka-karelate ka sa kwento ng kolehiyala na ito na solong tinatag ang kanyang small business sa panahon ng pandemya.

Siya si Rhoanne Xarfie Darang, 22-anyos mula Quezon, City. Kasalukuyan siyang 4th year BS Economics student sa Polytechnic University of the Philippines – Main Campus.

Si Rhoanne ang sole owner ng Dear Solona PH. Noong July 31, 2020 umano niya sinimulan ang negosyong ito. Sabi niya sa Abante News, “‘Yung pagmamahal at pagkahilig ko sa accessories, especially hikaw. I want to create something new, out of my ideas and share it with others.”

Noong paslit pa lamang siya ay gumagawa na talaga siya ng mga accessories at naging parte na ng kanyang childhood ang beads.

Nagmula umano ang pangalan ng kanyang negosyo mula sa libro na nabasa niya na ‘Letters of Solana’ ni Joena San Diego.

“It is a collection of 30 letters about how God’s love can fill every part of us. He is our healer, provider, protector, lover of our soul. He is our peace. Noong time na nagpa-plan ako to create a business, I prayed to God na gamitin Niya ‘yung magiging business ko not just to provide quality and affordable accessories, but also to be the light and shines its light by boosting other’s confidence and building fruitful relationships with people.”

Ilan sa mga produkto na kanyang binebenta ay fashion earrings, bracelets, facemask lanyards, phone straps, at mga beads. Naglalaro ang presyo nito mula P10 hanggang P200 na talaga namang swak na swak sa budget mo.

Dahil sa business niyang ito, malaki ang naitutulong nito kay Rhoanne, aniya, “Personally, it gives me different kind of rest. Usually kasi kapag rest, talagang pahinga ‘yung physical body mo, ito kasi rest na you are at peace kasi mahal mo ‘yung ginagawa mo and you are creating a piece for your customers.

“Financially, it helps me sa pag-aaral ko and sa other expenses ko, including needs and wants. Since the pandemic, ako na kasi nagpapaaral sa sarili ko at itong business ang ginamit ni Lord para ma-sustain ‘yung pag-aaral ko.”

Sa ngayon, nagbebenta sila sa iba’t ibang social media platforms gaya ng Facebook at Instagram (@dearsolanaph).

Dagdag pa rito, nagbigay din siya ng piece of advice sa mga nagnanais na magtayo ng business, ani, “Having a business is not easy. If you are planning to start a business, have a goal first, then put your heart in what you do or what you want to do.” (Moises Caleon)