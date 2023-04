2 Pinay photographer wagi sa world press photo contest

Tinanghal bilang regional winners ang dalawang Pinay photographer sa kani-kanilang kategorya sa idinaos na 2023 World Press Photo Contest.

Naglalayon ito na magbigay pagkilala ang mga natatanging documentary photography at photojournalism kada taon.

Kabilang dito si Hannah Reyes Morales na wagi sa Story Category sa buong Southeast Asia and Oceania. Ang kanyang entry ay ang The New York Times story na ‘Golden Gays’ na nakapokus sa isang komunidad na nagsama-sama upang magbigay suporta sa mga matatandang LGBTQIA+ Members sa Pilipinas.

Paglalawaran sa obra ni Morales, “The photographer holds the people in such high regard and has them shining at the highest capacity. The images are stunning frames of love, joy, and celebration and the community the people surround themselves with.”

Bukod sa kanya, nawagi rin si Kimberly Dela Cruz na matagumpay na nanaig sa Long-Term Projects Category. Ang kanyang entry ay tinatawag na ‘Death of Nation’ na nag-highlight sa drug war ni dating pangulong Rodrigo Duterte.

Komento naman ng jury sa gawa ni Dela Cruz, “The photographer made intentional intimate choices and centered the experiences of families. She successfully highlights the consequences of the country’s last regime, and demonstrates how the social fabric of the Philippines is forever altered.”

Saludo sa mga Pinay na matapang at patuloy na binabaka ang kanilang mga adbokasiya sa pamamagitan ng kani-kanilang mga lente! (Moises Caleon)