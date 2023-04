Vanessa ‘kinahon’, media tinaboy ni Direk Paul

Itinaboy daw ni Presidential Adviser for Creative Communications Paul Soriano ang mga miyembro ng media na naghintay na makapanayam si Hollywood actress Vanessa Hudgens.

Ayon sa Bilyonaryo.com, ilang testigo ang nagsabing gumawa raw ng eksena si Direk Paul sa press conference ni Hudgens sa BGC nang magdesisyon itong ipatigil na ang one-on-one interview sa bagong talagang global tourism ambassador.

Nauna raw mag-interview ang mga reporter ng tatlong higanteng network at pagkatapos nito ay sinabihan umano ni Soriano ang PR team na nag-iskedyul ng mga interview na: “That’s the last one!”

Umapela raw ang ibang naghihintay na reporter kabilang si Christine Jacob ng CNN Philippines pero pinagalitan ni Soriano ang PR team at nagbilin na: “Get the press out of here. I don’t need them. They’re so useless. The press can f*ck off.”

Matapos insultuhin at pigilan ang ibang journalist na makausap ang Hollywood actress, ang misis ni Direk Paul na si Toni Gonzaga ay nagkaroon naman ng one-on-one interview kay Vanessa.

May personal YouTube account si Toni kung saan may mga exclusive na panayam siya sa iba’t ibang personality.

Nag-post na si Toni G. sa kanyang IG account kung saan makikitang na-meet niya in person si Vanessa.

“The Philippines loves you @vanessahudgens! What a blessing it is to meet a unique and beautiful soul!” caption ni Toni.

Nasa bansa si Vanessa para gumawa ng travel documentary kung saan si Soriano ang magpo-produce at magdidirek ng naturang project.

Wala pa namang pahayag ang kampo ni Direk Paul hinggil sa issue. (Ray Mark Patriarca)