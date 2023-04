Trucking 4 taon kinotongan ng MMDA enforcer

Arestado ang isang traffic aide ng Metro­politan Manila Development Authority (MMDA) sa joint entrapment operations ng Regio­nal Special Operations Group (RSOG), National Capital Region Police Office (NCRPO) at MMDA Intelligence and Investigation Office (IIO) sa Port Area, Maynila nitong Biyernes, Marso 31.

Kinilala ang naares­tong suspek na si MMDA Traffic Aide Rey Gaza, 53-anyos, nakatalaga sa MMDA Northern Traffic Enforcement Division-Traffic Reaction Unit.

Nag-ugat ang operas­yon sa reklamo ng may-ari ng isang trucking company na nag-o-operate sa North Harbor at Valenzuela.

Base sa ulat ng pulisya, iginiit ng nag­rereklamo na si Salvador Jecino, na si Gaza at ang kanyang mga kasama ay nangongolekta ng P10,000 kada buwan mula pa noong 2019 upang maiwasan ang abala at matiyak ang maayos na ope­rasyon ng kanyang negosyo sa trucking at transport service.

Ayon kay MMDA acting Chairman Atty. Don Artes hinding-hindi kukunsintihin ng MMDA ang maling gawain tulad ng kotong o payola at iba pang ilegal na aktibidad sa hanay nito.

“The MMDA is seriou­s in cleansing its rank. As a matter of fact, the agency is continuous­ly cracking down against corrupt employees as part of its intensified clean­sing program to weed out erring personnel,” giit ni Artes.

Na-recover kay Gaza ang P5,000 na marked money na ginamit para masakote ito.

Sa ngayon ay nasa kustodiya ng RSOG ang suspek na nahaharap sa mga kasong robbery extortion at paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. (Cherk Balagtas/Betchai Julian)