Trio asintado! Steph Curry, Klay Thompson, Jordan Poole sokpa 20 tres

NAGHULOG ng combined 20 3-pointers sina Stephen Curry, Klay Thompson at Jordan Poole at inambus ng Golden State ang San Antonio 130-115 Biyernes ng gabi sa Chase Center.

Sa una sa anim na tres ni Poole, tatlong players na ng Warriors ang naglista ng 200 o higit pang 3-pointers ngayon season.

Tumapos si Curry ng 33 points, sinegundahan ni Thompson ng 31 at may 27 si Poole. May tig-pito ang Splash Brothers mula long range.

Inakyat pa ni Thompson sa 285 ang NBA-leading 3-point shot total niya ngayong season.

Binanderahan ng 22 points off the bench ni Keldon Johnson ang Spurs. May 19 points, 7 rebounds si Malaki Branham.

Sa 41-37, inakbayan ng Golden State ang Clippers sa 5th-6th spot sa West.

Iwan pa ang Warriors 88-87 pagkatapos ng three quarter bago nagpasabog ng 43 points sa fourth quarter. (Vladi Eduarte)