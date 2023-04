Time For Glory, Civics Class pakners sa pista

KAKASAHAN ng magkakuwadrang Time For Glory at Civics Class ang tikas ni Righteous Ruby sa 2023 Philracom “Henry Cojuangco Cup” na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanuan City, Batangas ngayong araw.

Rerendahan nina class A rider O’Neal Cortez at Ryan Base sina Civics Class at Time For Glory, ayon sa pagkakasunod, inasahang bibigyan nila ng magandang laban ang posibleng maging liyamdo sa takilya na si Righteous Ruby.

Maliban kina Civics Class, Time For Glory at Righteous Ruby, ang ibang kasali sa 1,800-meter race ay sina Shastaloo, Bombay Nights at magkakamping Treasure Hunting at Runway Dreamer.

Gagabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Righteous Ruby sa event na nakataya ang P1.5M garantisadong premyo, ang nasabing event ay suportado ng Philippine Racing Commission.

Susungkitin ng owner ng mananalong kabayo ang P900,000, mapupunta sa second placer ang P337,500 habang P187,500 at P75,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)