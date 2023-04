Romualdez tinabla mga kondisyon sa pag-uwi ni Teves

Tinanggihan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang ilang kahilingan ni Negros Oriental 3rd District Rep. Arnolfo Teves Jr. para makauwi sa Pilipinas, ayon sa abogado ng suspendidong kongresista.

“I had two interactions with House Speaker Martin Romualdez, I cannot divulge the details but Rep. Teves made certain requests for his return in order to ensure his safety,” wika ni Atty. Ferdinand Topacio, sa isang press conference nitong Sabado.

“Itong mga request na ito, puwede nating gawin. Itong mga request na ito, hindi natin puwedeng gawin,” ani Topacio hinggil sa sinabi umano ni Romualdez. “With that, hindi pa makakauwi si Rep. Teves.”

Tumanggi naman ang abogado na isiwalat ang mga request ni Teves. Nagpasalamat naman ang abogado kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. hinggil sa alok nitong protektahan si Teves.

“While we thank him for his concern, in view of the current situation and circumstances, hindi pa kami satisfied kaya nga nagbigay kami ng requests,” paliwanag ni Topacio.

Si Teves ay inuugnay sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso 4. Umalis ang kongresista sa Pilipinas noong Pebrero 28 para magpagamot sa Estados Unidos pero hindi pa rin umuwi hanggang mapaso noong Marso 9 ang kanyang travel authority.

Dahil dito, sinuspinde ng Kamara de Represen­tantes si Teves sa loob ng 60 araw.