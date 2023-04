Resulta ng Brussels trip! PBBM niligtas 50K Pinoy marino sa sibakan

Pinalawig ng European Commission’s Directorate-General for Mobility and Transport ang pagkilala nito sa maritime education, pagsasanay at sertipikasyon ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga marino matapos pansinin ang mga aksiyon ng bansa sa pagtugon sa ilan sa mga seryosong kakulangan nito.

Sinabi ni Department of Migrant Workers (DMW) Secretary Susan Ople na ang desisyon ng European Commission ay isang patotoo sa pamumuno at political will ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., sa pagtiyak sa pagsunod ng bansa sa mga pamantayan ng STCW.

“With this decision, a crisis of monumental proportions has just been averted,” pahayag ni Ople, at dagdag nito na humigit-kumulang 50,000 trabaho ng mga Pilipinong masters at officers na sakay ng mga European vessel ang nailigtas sa malinaw na desisyon.

Sa isang liham na tinanggap noong Marso 31, sinabi ni Director-General Henrik Hololei kay Maritime Industry Authority (Marina) administrator Hernani Fabia na tinanggap ng EU Commission ang mga aksyong ginawa ng gobyerno ng Pilipinas upang matugunan ang mga kakulangang ito sa International Convention on Standards of Training, Certification at Watchkeeping for Seafa¬rers (STCW Convention) and Code.

“The outcome of the analysis allows the EU to extend the recognition of the Republic of Philippines STCW system. Nevertheless, the services of the European Commission consider that there are still issues to be addressed,” pahayag ng EU official dahil nabanggit din niya na inaasahan nilang ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na mapabuti sa iba pang mga lugar ng sistema.

Pinuri rin ni Hololei ang mga opisyal ng bansa “para sa kanilang mga pagsisikap na sumunod sa mga kinakailangan ng STCW at para sa mahusay na pakikipagtulungan na mayroon tayo sa bagay na ito.”

Si Ople, na kasalukuyang nasa Geneva, ay nagpasalamat sa European Commission (EC) sa pagkilala sa mga makabuluhang pagsisikap na ginagawa ng administrasyong Marcos na sumunod sa mga kinakailangan sa ilalim ng International Convention on STCW para sa mga marino.

“We look forward to the start of technical cooperation between the Philippines and EC in professionalizing and further improving the skills of Filipino seafarers,” pahayag ng DMW chief.

Noong nakaraang Dis¬yembre, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga European shipowner sa Brussels na humantong sa paglikha ng International Advisory Committee on Global Maritime Affairs (IACGMA) na ngayon ay nag-aalok ng teknikal na payo sa Department of Migrant Workers sa mga alalahanin ng mga marino.

Nakipagpulong din ang pangulo kay EU President Ursula von der Leyen sa gilid ng EU-ASEAN Summit para talakayin ang technical cooperation para mapabuti ang education, training at certification system para sa Filipino seafarers. Nag¬labas din ang pangulo ng ilang direktiba sa DMW, Department of Transportation, Marina at Commission for Higher Education sa pagsunod sa STCW.