PWD niluray sa barracks ng helper

Sinamantala ng helper ang pagiging person with disability ng isang 21-anyos na dalaga na hinalay nito sa loob ng barracks ng pinapasukang construction site sa Malabon City kamakalawa.

Kaagad na nadakip ang suspek na si Ritchie Paalisbo, 28-anyos, binata ng Kaunlaran St., Brgy. Muzon ng nasabing siyudad.

Kinasuhan ng violation of RA 8353 as amended by RA 11648 o rape ang suspek at walang piyansang inerekomenda ang piskalya para sa pansamantalang paglaya nito.

Kuwento ng biktima na itinago sa pangalang ‘Helen’, naglalakad siya sa Kaunlaran Street bandang alas-9:30 nang umaga nang maispatan ito ng suspek at inaya sa barracks na pinapasukan nito na noo’y walang tao saka niya hinalay.

Umuwi ng bahay si Helen at kaagad nagsumbong sa kanyang mga magulang na humi­ngi ng police assistance sa mga tauhan ng Sub-Station 7 at nagresulta sa pagkakadakip nito. (Orly Barcala)