Presyo ng suot ni Belle sa prom kinuwestisyon

Binakbakan ng event at concert director na si Calvin Murphy Neria ang team ni Belle Mariano sa nakaraang ‘Star Magical Prom’ kaugnay sa kumalat na halaga ng kabuuang kasuotan nito na umabot sa higit 91 million pesos.

Hinimay ng Preview Ph ang presyo ng mga alahas, gown at sapatos na ginamit ni Belle sa nasabing event. Ang presyo ng buong prom look ni Belle ay galing mismo sa kanyang styling team.

Hindi ito pinalampas ni Calvin sa kanyang Facebook post, niratrat ng husto ang claim sa milyones na halaga suot ni Belle.

“Madami akong time today so papatol ako. Ayun na nga… 91M+ daw yung total cost ng outfit and accessories ng isang artista sa isang party. So I reviewed the footages, wala akong nakita kahit isang close-in security person.

“Sa Hollywood red carpet or events kapag nakasuot ng sobrang mahal na jewelry ang celebrity makikita mo nakasunod agad isang damakmak na close-in security personnel or civilian bodyguards.

“Tapos dito beso-beso, dance dance then palakad lakad lang na walang bantay???? Huwag nyo nga paglolokohin ang tao. Maaring may value yung jewelries pero hindi ganon ka-expensive.”

May resibo raw si Neria na nagpapatunay na kapag ang isang mamahaling jewelry ay inilabas sa publiko, may mga close-in security ang mga ito.

Patuloy niya, “Yung mga Miladay and Jewelmer fashion show na ginawa naming noon isang katutak ang security sa backstage. So based on experience ang pinanggagalingan ko… H..dot! Don’t me,”

Tahimik pa ang kampo ni Belle sa reaksyon na ito ni Neria, pero bukas ang mga pahina ng Abante para sa kanilang panig.